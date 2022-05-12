موقع: 1500 مقاتل من الفاغنر يتمركزون في 4 قواعد ليبية

أفادت وكالة نوفا الإيطالية نقلاً عن مصادر ليبية، بتواجد ما لا يقل عن 1500 من مرتزقة فاغنر داخل الأراضي الليبية، موزعين على أربع قواعد عسكرية روسية رئيسية تسيطر عليها.

وأضافت الوكالة أن الروس لم ينسحبوا بشكل كبير من ليبيا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وإنما أجروا تعديلات متواضعة في الوقت الذي تسعى فيه لتوسيع نفوذها في دول أفريقية مجاورة، مشيرة لتواجد قوات فاغنر في قواعد براك الشاطئ جنوب غربي ليبيا، والجفرة، والقرضابية، بالإضافة لقاعدة الخادم في طبرق.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في حوار صحفي أن مجموعة فاغنر تمت دعوتها إلى ليبيا من قبل البرلمان الشرعي ومقره طبرق، على أساس تجاري، أي مقابل رسوم، كما أشار تقرير أممي عن بقاء نحو 2000 مقاتل روسي وسوري مع أنظمة دفاع جوي ومقاتلات حربية.

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