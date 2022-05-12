الدبيبة يهاجم مؤسسة الاستثمار: تحتاج إلى وقفة تعيدها للحياة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي إن المؤسسة الليبية للاستثمار تعاني من سوء الإدارة ولا بُد من تشكيل لجنة لمراجعة وإدارة لهذه المؤسسة وإعادة إحيائها.

وأضاف الدبيبة أن مؤسسة الاستثمار تحتاج إلى وقفة، فقد أصبحت مقفلة ولا أحد يستطيع سؤال مسؤوليها، مشيرًا إلى تعاونهم مع مكتب استشاري عالمي لتطويرها، إلا أنه تعامل مع ورق المؤسسة بشكل سطحي.

وخلال الفترة الماضية، شهدت مؤسسة الاستثمار خلافات عديدة حول شرعية مجالس إدارتها، وصل إلى حد التحكيم الدولي، كما جرى تداول بيان منسوب إلى المؤسسة، قبل عدة أيام، تعلن فيه تبعيتها إلى حكومة الاستقرار.

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