الأزمة الليبية ضمن أجندات المباحثات المصرية الدنماركية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، تطورات الملف الليبي مع نظيره الدنماركي يبّي كوفود، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن المباحثات بين الجانبين توصلت للتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها الدنماركية، وذلك بشأن التشاور السياسي رفيع المستوى بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

يُذكر أن مصادر إعلامية أكدت أن القاهرة تقود جهوداً واتصالات دولية، لتعيين مبعوث أفريقي على رأس البعثة الأممية في ليبيا، بالتزامن مع محاولات للوصول إلى اتفاق بين الأطراف الليبية عبر مشاورات مجلسي النواب والدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية