المشري للسفير السويسري: نعمل على تحقيق تطلعات الشعب الليبي

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، اليوم الخميس، سفيرَ دولة سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينجلي، بمقر المجلس في طرابلس؛ وذلك لمناقشة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وفقا لبيان صادر عن المجلس الاستشاري.

كما تم خلال اللقاء مناقشة تطورات المسار الدستوري والعمل على إنجاح العملية السياسية؛ للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي.‏

وكان عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، قد بحث مع سفير سويسرا لدى ليبيا، جوزيف رينجلي، آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.