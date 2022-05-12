«النهر الصناعي»: انقطاع المياه بعدة مناطق بعد الاعتداء على الخط الرئيسي «غدامس وزوارة والزاوية»

أعلن جهاز النهر الصناعي، وقوع اعتداء على صمام التفريغ بالخط الرئيسي لمنظومة غدامس وزوارة والزاوية، الناقل للمياه عند المحطة الواقعة بين محطة الضخ بسيناون وخزان الجويبية.

وبحسب بيان النهر الصناعي، فإن مدير عام منظومة غدامس “زوارة- الزاوية”- بناء على ما أفاده مدير إدارة التشغيل والصيانة- أكد حدوث اعتداء على صمام التفريغ بالخط الرئيسي الناقل للمياه عند المحطة رقم (151) الواقعة بين محطة الضخ رقم (3) بسيناون وخزان الجويبية.

ولفت الجهاز، إلى أن نقطة الاعتداء واقعة في منطقة تشغيلية ذات ضغوطات تصل إلى 20 بار وقد تسبب في انقطاع المياه على مناطق، الشعواء وسيناون ونالوت وأولاد محمود.

وتابع الجهاز:” جارِ تقييم الوضع التشغيلي وإجراء مناورة تشغيل بغية تخفيض كمية تدفق المياه و السيطرة عليه”.

واستطرد الجهاز:” نأمل أن يتمكن فريق الصيانة من السيطرة على التسرب دون الحاجة لإيقاف الضخ من حقل آبار غدامس باتجاه خزان الجويبية”.