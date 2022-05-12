انتشال مخلفات حربية قرب أبراج لنقل الطاقة الكهربائية بسبها

أفاد جهاز المباحث الجنائية عن تمكن فريق المتفجرات التابع لفرع المنطقة الجنوبية، من انتشال 3 قذائف كانت قد سقطت في باحة مقر شركة الكهرباء الشمالية بمدينة سبها، وعلى مقربة من أبراج المحطة الرئيسية خلال فترة مضت .

وأوضح الجهاز، الخميس، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من الشرطة الكهربائية بالمدينة يفيد بوجود أجسام يشتبه أن تكون قذائف من مخلفات الحرب، ليتحرك على إثر البلاغ فريق تفكيك المتفجرات إلى عين المكان، حيث تم التعامل مع المخلفات ونقلها بالشكل الآمن إلى حيث يتم إتلافها بالطرق المتبعة .

يُذكر أن الجهاز تمكن قبل أسبوع من انتشال قذائف ومخلفات حربية من منطقة زريق بمدينة مصراتة، في مواقع مختلفة، وذلك بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بوجودها.

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