البناني: يجب بناء معادلة سياسية في ليبيا تقوم على التوافق والمصالحة

أكد رئيس حزب العدالة والبناء عماد البناني، ضرورة العمل على بناء المعادلة السياسية في ليبيا على أساس توافقي ينطلق من أصل المصالحة الوطنية الشاملة.

وأبدى البناني في كلمة له خلال احتفالية معايدة نظمها الحزب، الخميس، دعمه لكل مقومات إنجاح الانتخابات الوطنية لتحقيق حالة الاستقرار، مشيراً إلى أن الانقسام والصراع الحاد في البلاد جعل من أداء الحزب غاية في الصعوبة الذي آثر أن يكون مع الوطن وفق وصفه.

ودعا البناني للتهيئة لمرحلة المصالحـــة والاستقــرار ونجـــاح الانتخابات بقاعدة دستورية قوية متفق عليها، معرباً عن تمسكه بالمسودة المقترحة للدستور التي شدد على الحفاظ عليها، بعد أن صاغته لجنة منتخبة حتى تقديمه للشعب الليبـي للاستفتاء عليه.

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