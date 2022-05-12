“الحويج” يوجه مصلحة الجمارك بالالتزام بحظر تصدير الأسماك

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة محمد الحويج مصلحة الجمارك بالالتزام بقرار حظر تصدير الأسماك.

وجاء ذلك في خطاب الحويج إلى مدير عام مصلحة الجمارك، ووجه خلاله بضرورة الالتزام بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 356 لسنة 2022م بشأن منع تصدير الأسماك بجميع أنواعها، واستثناء سمك التونة نظراً للاتفاقيات الدولية الملزمة على دولة ليبيا بهذا الخصوص.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة المكلف من الدبيبة، علي العابد، وجّه في 4 أبريل الماضي بالموافقة على تصدير كمية 930 طن من الأسماك الطازجة والرخويات لصالح شركة مزايا ليبيا الجديدة لاستيراد وتصدير الأسماك.