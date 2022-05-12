«اللواء 444» يلقي القبض على متورط في المقابر الجماعية بترهونة

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، ضبط أحد المتورطين في عمليات خطف وقتل بمدينة ترهونة، وذلك خلال عملية أمنية.

وأوضح، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن إحدى مفارزه نفذت كمينًا محكمًا بمدينة ترهونة، وألقت القبض على المدعو «حاتم علي محمد الملقب بـ(الديبرا) التّابع لعصابة الكاني».

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وأضاف المنشور أن الشخص المضبوط «قام بخطف وقتل المواطن عبد المعطي عامر مصباح، والذي عُثر عليه في أحد المقابر الجماعية خلال الأيام الماضية بمدينة ترهونة».

وخلال الفترة الأخيرة، أعلن اللواء 444 قتال القبض على عدد من المتهمين بعمليات قتل وخطف وحرابة في عدة مناطق، لاسيما مدينة ترهونة، لافتا إلى أنه «لن يدخر جهداً في تتبع والقبض على كل من شارك في هذه الجرائم البشعة التي راح ضحيتها مئات الأبرياء من أبناء مدينة ترهونة».