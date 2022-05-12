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بن شرادة: أعضاء كثر داعمون للتوافق بين مجلسي النواب والدولة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن أعضاء كثر من المجلس داعمون للتوافق بين مجلسي النواب والدولة.

وأضاف بن شرادة في تصريحات صحفية أن هؤلاء الاعضاء لم يحضروا 4 جلسات متتالية، ما أثّر في نصاب الجلسة، داعيًا الرئاسة إلى حل هذه الإشكالية.

وأشار عضو المجلس إلى أن اجتماع القاهرة فيه خلاف في البنود، ومن ثمّ الخروج من الاجتماع دون توافق وارد، ما لم تنجح الجهة الداعمة له في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأوضح بن شرادة أن الأعضاء المدعوون من المجلسين غير مكلفين منهما، وهو تشويش متعمّد من البعثة.

وذكر أن منظمة الحوار الإنساني تعمل بإشارات من المجتمع الدولي، وهدفها التشويش على اجتماعات القاهرة، ومن ذهب لاجتماع سويسرا لا يمثل إلا نفسه.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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