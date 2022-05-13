البناني: لابد من بناء معادلة سياسية في ليبيا تقوم على التوافق والمصالحة

أكد رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا عماد البناني، “ضرورة العمل على بناء المعادلة السياسية في ليبيا على أساس توافقي ينطلق من أصل المصالحة الوطنية الشاملة”، وفق تعبيره.

وشدد البناني، في كلمة له خلال احتفالية معايدة نظمها الحزب، الخميس، على “ضرورة ضرورة العمل على بناء المعادلة السياسية في ليبيا على أساس توافقي ينطلق من أصل المصالحة الوطنية الشاملة”، وفق تعبيره.

وأبدى البناني، دعمه “لكل مقومات إنجاح الانتخابات الوطنية لتحقيق حالة الاستقرار، مشيراً إلى أن الانقسام والصراع الحاد في البلاد جعل من أداء الحزب غاية في الصعوبة الذي آثر أن يكون مع الوطن”، وفق تعبيره.

ودعا البناني، “للتهيئة لمرحلة المصالحـــة والاستقــرار ونجـــاح الانتخابات بقاعدة دستورية قوية متفق عليها، معرباً عن تمسكه بالمسودة المقترحة للدستور التي شدد على الحفاظ عليها، بعد أن صاغته لجنة منتخبة حتى تقديمه للشعب الليبـي للاستفتاء عليه. لكل مقومات إنجاح الانتخابات الوطنية لتحقيق حالة الاستقرار”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن “الانقسام والصراع الحاد في البلاد جعل من أداء الحزب غاية في الصعوبة الذي آثر أن يكون مع الوطن”، وفق تعبيره.