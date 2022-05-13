اجتماع موسع بوزارة الداخلية لاستعراض ملاحظات لجنة تقصي الحقائق بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا عمومًا

طرابلس 12 مايو 2022 (وال)- عقد بوزارة الداخلية اجتماعًا موسعًا لاستعراض ملاحظات لجنة تقصي الحقائق بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا عموماً، بالإضافة إلى عديد الملفات ذات العلاقة بحقوق الانسان.

وضم الاجتماع مدير مكتب حقوق الإنسان بالوزارة عميد دكتور فؤاد الباشا، ومبعوث لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف نضال الجردي وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة.

وقال رئيس مكتب حقوق الإنسان عميد دكتور فؤاد الباشا خلال الاجتماع، إن تحسن حالة حقوق الإنسان على مستوى كامل التراب الليبي وتحقيق الأمن بمفهومه الشامل، لن يأتي إلا من خلال بوابة الاستقرار السياسي، دون أن نغفل الجهود المبذولة للارتقاء بهذا الملف من خلال الآليات الوطنية ومن بينها مكتب حقوق الإنسان بالوزارة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تبذل الجهود على صعيد التدريب وملف الهجرة غير الشرعية وتعزيز حقوق المرأة والطفل من خلال التعاون مع مكونات الدولة المعنية والآليات الوطنية في هذا الشأن.

وشارك في هذا الاجتماع مستشار وزير الداخلية لحقوق الإنسان الدكتور خالد فلاح، ومندوب عن مكتب التعاون الدولي بإدارة العلاقات والتعاون مقدم فتحي اللافي، ومقدم جلال شنانة عن مكتب حقوق الانسان بالوزارة. (وال)

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