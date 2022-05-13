نورلاند: فوجئنا من قيام “صنع الله” بتحويل جزء من عائدات النفط بعد تعرضه لضغوط كبيرة

قال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا ومبعوثها الخاص، ريتشارد نورلاند، بأنه “فوجئ بقيام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بتحويل جزء من عائدات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي بعد تعرضه لضغوط كبيرة”، وفق قوله.

وأوضح نورلاند في تصريحات صحفية، مساء الخميس، بأنه كان يعمل ضمن مجموعة العمل الاقتصادي التي تضم مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد آلية لإدارة عائدات النفط، لكنهم فوجئوا بأن صنع الله وقع تحت ضغوط كبيرة وتم تحويل أكثر من 2.6 مليار دولار من الإيرادات النفطية.

وأضاف قائلا: “كنا نود ونفضل أن يتم التأني ولا يتم تحويل الأموال حتى تتم مناقشة هذه الآلية وحتى نعيد الثقة لدى الشعب الليبي بأن هذه الأموال ستذهب إلى المكان المناسب بما يعود بالنفع على الليبيين”.

كما كشف نورلاند بأن الآلية التي تتم مناقشتها بين مجموعة العمل الاقتصادي والأطراف الليبية لإدارة عائدات النفط تتركز على أولويات الإنفاق لبابيْ المرتبات والدعم وبعض المشاريع الاستثمارية في البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة للواردات الضرورية من الغذاء والأدوية.

وقال: “إن مجموعة العمل الاقتصادي اجتمعت في تونس في الأول من أبريل الماضي وكان هناك ممثلين عن الحكومة منتهية الولاية وعن المنطقة الشرقية ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لمناقشة آلية إدارة العائدات النفطية”، مشددا على أن “الهدف هو أن تكون هذه الآلية بقيادة ليبية”.

وأضاف بأن “مجموعة العمل الاقتصادي تسعى من خلال الآلية لإيجاد نوع من التوافق بين الأطراف الليبية حول الأولويات في الإنفاق، والتي تشمل الإنفاق في باب المرتبات وباب الدعم وبعض المشاريع الاستثمارية في البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى الواردات الضرورية من الغذاء والأدوية”، مؤكدا على ضرورة التركيز على الشفافية وأن تدرك كل الأطراف بأنه عندما يتم تحويل أي أموال يتم التثبت من أوجه الإنفاق وأين ستذهب تلك الأموال.

وأشار السفير الأمريكي لدى ليبيا إلى أن المجتمع الدولي يمكن أن يساعد فنيا في دعم مبدأ الشفافية من خلال إيجاد آلية للإشراف والرقابة، لأن مساءلة إعادة الثقة للشعب الليبي فيما يتعلق بالإنفاق وأين تذهب الأموال هو أمر مهم للغاية.

وقال: “إن ليبيا تفقد وتضيّع فرصة الحصول على 60 مليون دولار في اليوم، وذلك على خلفية أزمة إغلاقات حقول وموانئ نفطية، وما يحدث ليس من مصلحة ليبيا فقط بل ليس من مصلحة سوق الطاقة العالمي”، مستكملاً: “لا أصف ما يحدث كأزمة، وإنما فرصة ضائعة على ليبيا، كان عليها أن تستفيد من ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية”.

ودعا السفير الأميركي إلى ضرورة “أن يعود إنتاج النفط إلى سابق عهده، ثُم يجب علينا إيجاد طريقة بشكل سريع للاحتفاظ بعائدات النفط في المصرف الليبي الخارجي إلى حين وضع آلية لتوزيع العائدات”.

واستكمل نورلاند: “أؤكد أن هذا الأمر يعود إلى الليبيين أنفسهم هم من يقررون، والولايات المتحدة مع مجموعة العمل الاقتصادي يمكننا المساعدة في هذا الصدد”.

وأضاف: “ليس هناك بديل للانتخابات لحل الأزمة في ليبيا”، مشيرًا إلى المناقشات الجارية بشأن القاعدة الدستورية، والتي تسمح بالمضي قدمًا لإجراء الانتخابات.

وتابع: “أن هناك علاقة وترابط بين إيجاد آلية لإدارة إيرادات النفط وتوفير الاستقرار لإجراء تلك الانتخابات”.

وتحدث السفير الأميركي عن المرحلة التي سبقت الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وهو الموعد السابق للانتخابات، لافتا إلى أن “ظهور سيف القذافي كان بمثابة القنبلة في الغرفة.. وكل شيء تدمر”، حيث جرى تدمير كل شيء يقود إلى عقد الانتخابات.

لكنه شدد على أن “المسألة لا تتعلق بأن الولايات المتحدة تدعم سيف الإسلام أم لا، ولكن هل يقبل الليبيون أن يترشح شخص مطلوب لدى المحكمة الجنائية، والمناقشات الجارية بشأن القاعدة الدستورية تبحث المعايير الواجب توافرها حول المرشحين”.

وأشار نورلاند إلى المناخ العام حاليًا بقوله: “ما منْ سياسي أراد في ديسمبر أن يقول إن الانتخابات فشلت، ولا يوجد سياسي حاليا يعارض الانتخابات… العديد من السياسيين باتوا يتحدثون عن مستقبل ليبيا وهو ما يشير إلى أن هناك حملة انتخابية جارية، وذلك يشير إلى أن الانتخابات ستجرى في الوقت المناسب”.

وردًا على سؤال حول طبيعة هذا الوقت المناسب أجاب السفير الأميركي: “لا يمكن أن نحدد موعدًا جُزافاً، لكن من الضروري أن تتوفر الظروف المناسبة لإجراء انتخابات ذات مصداقية ومن المهم أن تجرى في القريب العاجل”.

وتابع أن “المحادثات حول القاعدة الدستورية ستُستأنف في القاهرة يوم 15 مايو الجاري، وسيتم الإعلان عن تاريخ لإجراء الانتخابات ربما في القريب العاجل”.

وأجاب عن سؤال حول ما يمثله القانون الأميركي حول استقرار ليبيا، قال نورلاند إن “الولايات المتحدة مهتمة بإعادة الاستقرار إلى ليبيا، وجرى عقد مؤتمر إعادة الاستقرار في طرابلس أكتوبر الماضي”، معتبرًا أن القانون “يعكس رؤيتنا بأنه ليس هناك حل من خلال عمل عسكري، ويجب أن يكون الحل سياسيًا واقتصاديًا”.

وتابع: “سيكون هناك مشاورات مع المؤسسات الليببية سواء، ومؤسسات المجتمع المدني، لإيجاد شراكة… ولَّى زمن أن تُملي جهة خارجية على الليبين ما يجب أن يقومون به”.

وقال نورلاند إن الشركات الأميركية مهتمة بتوسيع أعمالها في ليبيا، و”من المهم جدًا إيجاد فرص لخطابات الاعتماد تكون واضحة ومقننة، وعلى مصرف ليبيا المركزي أن يجد الحلول ويقنن خطابات الاعتماد من أجل إيجاد فرصة مواتية للجميع”.

وبخصوص مباحثات توحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي قال السفير: “ليس من مسؤولية الولايات المتحدة الأميركية إيجاد حل، ولكن هذا الأمر من مسؤولية الليبيين أنفسهم”، ورغم ذلك تحدث عن تقديم توصيات وأجريت مباحثات شهدت تقدمًا.