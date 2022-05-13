«أبوزريبة» يتفقد مركز إيواء الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الغربية

تفقد وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان “عصام أبوزريبة”، اليوم الخميس الموافق، مركز إيواء الهجرة غير الشرعية بجهاز الدعم والاِستقرار بالمنطقة الغربية.

واِطلع أبوزريبة، خِلال الزيارة، على أوضاع المُهاجِرِين غير الشرعيين والمرافق التابعة لمركز الإيواء.

وتزامنَت هذه الزيارة مع عملية ضبِط نفذتها عناصر الجهاز لعددٍ من المُهاجِرِين الذين كانوا يعتزمون مغادرة البلاد بحرًا إلى أوروبا بشكل غيرُ قانوني، وفقا للبيان.

وَشملت الزيارة، جَولة تفقُّديَّة داخل المركز، وتـمَّ الإطلاع على العراقيل التي تواجهم ووضع الحلول العاجلة لهـا.

كمَا أكدَ الوزير، في خَتام الزيارة، أن ملف الهجرة يعتبر من أولويات الوزارة، وستعملْ بكل جهد لدعم هذا الملف؛ للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.