نورلاند: تفاجأت بتحويل صنع الله جزء من عائدات النفط إلى المركزي بعد ضغوطات

العنوان – تونس

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه فوجئ بقيام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بتحويل جزء من عائدات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي بعد تعرضه لضغوط كبيرة.

وأضاف نورلاند في تصريحات صحفية أنه كان يعمل ضمن مجموعة العمل الاقتصادي التي تضم مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد آلية لإدارة عائدات النفط.

واستطرد السفير الأمريكي :”تفجأنا بأن صنع الله وقع تحت ضغوط كبيرة وتم تحويل أكثر من 2.6 مليار دولار من الإيرادات النفطية”.

وتابع نورلاند :”كنا نود ونفضل أن يتم التأني ولا يتم تحويل الأموال حتى تتم مناقشة هذه الآلية وحتى نعيد الثقة لدى الشعب الليبي بأن هذه الأموال ستذهب إلى المكان المناسب بما يعود بالنفع على الليبيين”.

وكشف السفير الأمريكي بأن الآلية التي تتم مناقشتها بين مجموعة العمل الاقتصادي والأطراف الليبية لإدارة عائدات النفط تتركز على أولويات الإنفاق لبابيْ المرتبات والدعم وبعض المشاريع الاستثمارية في البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة للواردات الضرورية من الغذاء والأدوية.

وقال نورلاند إن مجموعة العمل الاقتصادي اجتمعت في تونس في الأول من أبريل الماضي وكان هناك ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وعن المنطقة الشرقية ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لمناقشة آلية إدارة العائدات النفطية، مشددا على أن الهدف هو أن تكون هذه الآلية بقيادة ليبية.

وأضاف بأن مجموعة العمل الاقتصادي تسعى من خلال الآلية لإيجاد نوع من التوافق بين الأطراف الليبية حول الأولويات في الإنفاق.

وأكد السفير الأمريكي أن الأولويات تشمل الإنفاق في باب المرتبات وباب الدعم وبعض المشاريع الاستثمارية في البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى الواردات الضرورية من الغذاء والأدوية.

وأفاد نورلاند على ضرورة التركيز على الشفافية وأن تدرك كل الأطراف بأنه عندما يتم تحويل أي أموال يتم التثبت من أوجه الإنفاق وأين ستذهب تلك الأموال.

وأشار السفير الأمريكي لدى ليبيا إلى أن المجتمع الدولي يمكن أن يساعد فنيا في دعم مبدأ الشفافية من خلال إيجاد آلية للإشراف والرقابة.

واوضح أن مسألة إعادة الثقة للشعب الليبي فيما يتعلق بالإنفاق وأين تذهب الأموال هو أمر مهم للغاية.