القيب: لابد من اتخاذ إجراءات صارمة لإيقاف تفشي ظاهرة الشيتات بالجامعات

طالب وزير التعليم العالي بالحكومة منتهية الولاية، عمران القيب، رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والأساتذة، في منشور رسمي، بإيقاف ظاهرة “الشيتات” المنتشرة بكليات الطب وبقية الكليات.

واعتبر الوزير، في منشوره، أن الظاهرة تُشكل خطرًا على التحصيل العلمي وتدنيه، وتكاد تحوّل الجامعات إلى جامعات انتساب.

وشدد القيب، على ضرورة تحمل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والأستاذة، تحمل مسؤولياتهم العملية والأخلاقية حيال ذلك، مؤكدا أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لإيقاف تفشي هذه الظاهرة التي وصفها بـ”غير الأخلاقية”.