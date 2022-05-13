حويلي: لاتوجد إمكانية لإجراء انتخابات قريبًا في ليبيا

العنوان – طرابلس

قال عضو مجلس الدولة، عبد القادر حويلي، إنه لاتوجد إمكانية لإجراء انتخابات قريبًا في ليبيا لعدة أسباب.

وأوضح حويلي في تصريحات صحفية أن من بين هذه الأسباب أن المفوضية العليا للانتخابات تحتاج لإعادة تشكيل، وهناك حكم من محكمة استئناف مصراتة بأن رئيس المفوضية لا يحمل الصفة التي تؤهله لموقعه.

وأكد عضو الاعلى للدولة أن أقرب وقت لإجراء الانتخابات هو 2023 في حال التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لإخراج مجلس إدارة جديد للمفوضية العليا.

واعتبر حويلي أن القوانين والقاعدة الدستورية تحتاج لتعديلات. مرجحًا أن يكون هذا العام 2022 بداية حل الأزمة.

وأكد أن عدم توحيد المؤسسة العسكرية يؤثر سلبًا على الانتخابات القادمة، ولو تم التوافق على القوانين، والقاعدة الدستورية تكون هناك “هدنة”.

ولفت إلى أن عقب هذا التوافق يسمح بفتح مراكز الاقتراع في جميع أنحاء ليبيا، والانتخابات تحتاج أيضًا لمراقبة دقيقة لكي يمنع التزوير، أو التلاعب بنتائجها.