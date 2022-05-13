السفير الأمريكي: لابد من مشاركة كل الأطراف لحل مشكلة الدبيبة وباشاغا

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند:” عملنا على تنظيم إيرادات النفط لكننا تفاجأنا بتحويل مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط لـ2.6 مليار دولار ويبدو أنه كان واقعا تحت ضغوط”.

وأضاف نورلاند، في تصريحات متلفزة:” كنا نفضل التأني حتى تتم مناقشة الآلية، ونعيد الثقة لليبيين بأن هذه الأموال تذهب للنفع العام”.

وتابع:” نود أن تكون الآلية ليبية بحتة، ومجموعة العمل كان بها ممثلون عن حكومة الوحدة وممثلون عن الشرق، ومؤسسة النفط”.

واستطرد:” كنا نريد نوعا من التوافق حول الأولويات الإنفاق في الرواتب والمشاريع والبنية الأساسية لمؤسسة النفط، وأيضا الغذاء والأدوية، وكنا نهتم بالشفافية في تحويل الأموال لمعرفة أوجه الإنفاق، والمجتمع الدولي مستعد للمساعدة والرقابة”.

وأكد أن ليبيا مهمة جدا لسوق النفط العالمي، ونهتم بإقرار الديمقراطية في ليبيا، مشددا على ضرورة عودة إنتاج النفط إلى سابق عهده، والاحتفاظ بالإيرادات في المصرف الخارجي مؤقتا”.

ولفت إلى أن هناك فرصة ضائعة في توقف النفط بسب ارتفاع الأسعار، وليبيا تفقد 6 مليون دولار يوميا، وهذا الأمر يعود لليبيين أنفسهم إذا كانونا يريدون الاستفادة من ثرواتهم”.

وشدد على ضرورة مشاركة كل الأطراف لحل مشكلة الدبيبة وباشاغا، فمجموعة العمل الدولية شهدت مشاركة طيبة من حكومة الوحدة، ومن مجلس النواب، والمصرف المركزي بالمنطقة الشرقية”.

وأشار إلى أنه تم إحاطة فريق باشاغا بما جرى في مجموعة العمل في ذلك الاجتماع، فمجموعة العمل ليست من تحدد آلية إنفاق إيرادات النفط ولكن الجهات الليبية، فدور مجموعة العمل المساعدة وطرح الأفكار وهي تم إنشاؤها خلال مؤتمر برلين.