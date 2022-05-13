احويلي: مناقشة مقترح الأحد يقودنا للانتخابات في أقرب وقت

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر حويلي في تصريح لموقع “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – إن هناك قبولا مبدئيا للمقترح الذي تقدم به 3 أعضاء من ممثلي مجلس الدولة باللجنة الدستورية المشتركة إلى البعثة الأممية وممثلي مجلس النواب والسلطات المصرية وذلك بهدف التوافق على قاعدة دستورية تمهيدا لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأضاف حويلي أن المقترح المقدم سيتم مناقشته في جلسة الأحد المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة موضحا أن الحكومة المصرية تدعم الحكومة المكلفة من مجلس النواب لكنها لا تعترف بها بشكل رسمي مرجحا تأجيل اعترافها الكامل بها إلى ما بعد ممارسة مهام عملها من العاصمة طرابلس.