إنفو مغرانتس: مساع لإنزال أكثر من 600 مهاجر غير شرعي قادمين من ليبيا بموانئ آمنة

ليبيا- كشف تقرير إخباري عن انتظار 3 سفن إنقاذ خاصة بالبحر الأبيض المتوسط لتخصيص موانئ آمنة لإنزال أكثر من 600 مهاجر غير شرعي تم إنقاذهم مؤخرا.

التقرير الذي نشره موقع أخبار “إنفو مغرانتس” الإفريقي وتابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد أشار لتواجد 145 من هؤلاء على متن السفينة “سي ووتش 4” و34 آخرين على سطحها بالإضافة إلى 470 في السفينة “جيو بارينتس” تم إنقاذهم خلال الأيام القليلة الماضية بين ساحل ليبيا وجزر مالطا وصقلية.

ونقل التقرير عن أحد أفراد طاقم “سي ووتش 4” وتدعى “راشيل” تأكيدها حاجة المهاجرين غير الشرعيين في السفينة العاجلة لمكان آمن كاشفة في ذات الوقت عن قيام خفر السواحل الليبيين باعتراض وإعادة 75 مهاجرا غير شرعي بشكل غير قانوني إلى ليبيا حيث التعامل الوحشي معهم.

وبين التقرير إن الفترة الماضية شهدت إعادة 500 مهاجر غير شرعي بشكل غير قانوني إلى ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

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