جليك: تعاوننا مع ليبيا هو من أجل حماية حقوقنا وفق عقيدة الوطن الأزرق

ليبيا- واكب تقرير إخباري نشرته صحيفة “كاثمريني” اليونانية الناطقة بالإنجليزية الأطماع التركية المتمثلة بفرض عقيدة “الوطن الأزرق” وعلاقة ذلك بالشأن الليبي.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما فيه من المضامين ذات العلاقة بالقضية الليبية صحيفة المرصد نقل عن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا “عمر جليك” دفاعه عن الاتفاقية البحرية غير القانونية التي أبرمها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع الأتراك ولم يصادق عليها مجلس النواب.

وأضاف “جليك” إن تعاون أنقرة مع طرابلس كان من أجل حماية حقوق تركيا في المنطقة لأن القضية تتعلق بعقيد “الوطن الأزرق” الأرضي والجوي مشيرا إلى أن الخط الأحمر واضح وبلاده لديها القوة لحماية حقوقها ومصالحها داخل وطنها وخارجه.

ترجمة المرصد – خاص

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