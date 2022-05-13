أبوجناح: التمريض خط الدفاع الأول عن المرضى في المنشآت الطبية

قال رمضان أحمد أبوجناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن التمريض يعتبر خط الدفاع الأول عن المرضى في المنشآت الطبية، ويعملون بكل إخلاص وتفانٍ من أجل راحة المرضى وتقديم أفضل الخدمات لهم، خاصة جنودنا بجميع المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية الذين ضحوا بأرواحهم أثناء جائحة كورونا التي أثبتت الدور الحيوي لأعضاء هيئة التمريض، والذين أصيبوا أثناء أداء مهام عملهم.

أضاف نائب رئيس الحكومة في بيان: “أجدد حرص وزارة الصحة على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الأمان المادي والمهني والاجتماعي لجميع العاملين بالقطاع الصحي” وفق قوله.