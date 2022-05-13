أعلن فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة أجدابيا إتلاف 60 كيلوغراما من مخدر «الحشيش»، جرى ضبطها خلال الفترة الماضية.

وجرت عملية إتلاف الكمية في إحدى المواقع المخصصة، بحضور وكيل النيابة لمكافحة المخدرات بأجدابيا، صالح شقلوف، ومدير فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مفتاح مؤمن مفتاح اجبيل، وعدد من العسكريين بالفرع.

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وحث مدير الفرع، مؤمن اجبيل، العسكريين على ضبط الأشخاص الذين يقومون بالاتجار أو يتعاطون المخدرات، وعدم التهاون معهم بهدف القضاء على هذه الآفة.

من عملية إتلاف 60 كيلو «حشيش» في أجدابيا. (فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا)

من عملية إتلاف 60 كيلو «حشيش» في أجدابيا. (فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا)

من عملية إتلاف 60 كيلو «حشيش» في أجدابيا. (فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا)

من عملية إتلاف 60 كيلو «حشيش» في أجدابيا. (فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا)