إيكونوسترم: ذهاب باشاآغا إلى مدينة سرت اعتراف واضح منه بعجزه عن تولي السلطة في طرابلس

ليبيا – تحدث تقرير تحليلي نشره موقع أخبار “إيكونوسترم” الأوروبي عن مساوئ ومحاسن مباشرة رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا بمهامه من مدينة سرت.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن هذه المباشرة تعني عدم رغبة باشاآغا بالتخلي عن السلطة، مبينًا إن هذا لا يعني بالمطلق حل الأزمة المؤسساتية في ليبيا لأن ذلك لن يتم إلا عبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستكون الفيصل في كافة الأمور.

ووصف التقرير ذهاب باشاآغا إلى مدينة سرت باعتراف واضح منه بعجزه عن تولي السلطة فعليا في العاصمة طرابلس من دون تفاقم الصراع بين شرق وغرب البلاد وهو يفتح بالتالي جرح تقسيم ليبيا الذي لم يندمل بعد 10 أعوام من الصراع في وقت لا يخلو فيه ذلك من المحاسن.

وأضاف التقرير إن هذه المحاسن تتجلى في ميزة كبيرة هي العثور على مكان هادئ في وسط البلاد بشكل أكبر من العاصمة طرابلس وبعيدا عن الاضطرابات السياسية فيها تمهيدا للعمل على إنهاء مأزق السطيرة عليها على حد تعبير القائمين على إعداد التقرير.

ترجمة المرصد – خاص

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