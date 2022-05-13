آمنة امطير: سأفتحُ مدرسة لترسيخ الهوية الوطنية

لوحت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري، بفتح مدرسة لترسيخ الهوية الوطنية، مبررة ذلك بأنها تريد حماية الهوية ومنعها من التلاشي.

جاء ذلك تعليقا على خطاب شكر وجهته لها إحدى المدارس- التي تلتحق بها ابنتها- لتفوق الأخيرة في حفظ القرآن الكريم.

وقالت امطير، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” سينصلح حال الجيل عندما تكون مدارسنا قدوة”

وأضافت:” خذ تجربتي وأبحث داخل المدرسة عن نوع المعلم وتربيته، والحمد لله أن وفقني لاختيار مدارس تعرف قيمة التربية وتعرف قيمة الأمانة”.

وتابعت:” أسأل الله أن يعينني يوما وأفتح مدرسة أستطيع من خلالها ترسيخ الهوية الوطنية التي أصبحت تتلاشى بمرور الوقت”.