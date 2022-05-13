بويصير لـ«الليبيين»: اخرجوا من جهل وحقد القذافي حتى يطرد الفقر من مدنكم

علق محمد بويصير، المقاول الأمريكي من أصول ليبية، على افتتاح صالة برنيق الجديدة الخاصة بالمسافرين من وإلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

وقال بويصير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك:” مبروك صالة”برنيق” .. مبروك “بنغازى”.. “انهوا الاحتكار الحكومى للاقتصاد”.

وأضاف:” اخرجوا من سجن جهل وارتجاليه وحقد القذافى، اطلقوا المبادرة الخاصة”.

وتابع:” افتحوا السوق، شجعوا الاستثمار، اندمجوا فى السوق العالمى، ويتغير وجه الحياة فى ليبيا، ويعم الرخاء، ويطرد الفقر من مدنكم بأسرع مما تتصورون”.

وافتتحت، أمس الخميس، صالة برنيق الجديدة الخاصة بالمسافرين من وإلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، وتعتبر هذه الصالة أحد الاستثمارات التابعة لمصرف التجارة والتنمية.

وشهد الافتتاح حضور شخصيات هامة منها أعضاء مجلس النواب، ونائب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، ورئيس الحكومة الأسبق عبدالله الثني، وعدد من الوزراء وعدد من ضباط الجيش والشخصيات العامة في الدولة.

ومن جانبه، قال أسامة الفرجاني، مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا: “افتتحت الصالة الجديدة بمطار بنينا المستثمرة من قِبل مصرف التجارة، بنظام البناء والتشغيل، هذه الصالة ستساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المسافرين، وستساهم في جلب المزيد من شركات الطيران العالمية، بعد المعاناة التي شهدها المطار في السنوات الماضية”.