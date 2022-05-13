الارصاد: استمرار سقوط الامطار الرعدية والجيدة على هذه المناطق.. والحرارة تبدأ بالارتفاع غداً

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 13/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الفرصة تبقى مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي خاصةً على مناطق الدواخل (إجدابيا – سهل بنغازي – جنوب المناطق الممتدة من المرج حتى درنة ، وتمتد الفرصة لتشمل بعض مناطق الواحات) ومن المتوقع أن تكون جيدة أحياناً على بعض هذه المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية، كذلك تتكاثر السحب من حين لإخر هذا اليوم على دواخل المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

ووفقا للتقرير تكون الأجواء تبقى معتدلة نسبياً هذا اليوم على أغلب المناطق حيث درجات الحرارة مازالت أقل من معدلاتها الفصلية بقليل ، وتتراوح على مناطق الشمال مابين ( 18 – 23 )مْ ، وعلى أغلب مناطق الوسط والجنوب مابين ( 28 – 32 ) مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد على المناطق الغربية.