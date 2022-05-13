الهنقاري: نحتاج لتضحيات الشعب الليبي لطرد مليشيات «حفتر»

اتهم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وخالد المشري رئيس المجلس الاستشاري، بخطف الشعب الليبي، مطالبا بالخروج الشعبي عليهم حتى ينال حريته، على حد قوله.

واعتبر الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ‏غالبية الشعب الليبي ينتظر ساعة تحريره من خاطفيه”، محملا البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري المسؤولية، قائلا:” برلمان عقليه ومجلس الدولة ومليشيات السفاح حفتر، على حد وصفه.

وتابع:” لكن ليس تحقيق الحرية بالتمني والدعاء الحرية تحتاج إلى تضحية من الشعب بخروجه عليهم وطردهم”.