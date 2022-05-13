غلق شارع النصر بطرابلس لاستئناف توسعته

أعلنت بلدية طرابلس المركز غلق شارع النصر، اليوم الجمعة، بداية من «جنة العريف» إلى الإشارة الضوئية أبومشماشة.

وأرجع البلدية في بيان مقتضب، السبب في غلق الشارع إلى البدء في أعمال صيانة. فيما قالت مديرية أمن طرابلس في بيان، إن غلق الشارع سيكون للصيانة والتوسع، وبداية من «جنة العريف» إلى الإشارة الضوئية شارع ميزارن.

وأشارت المديرية إلى تنفيذ الصيانة والتوسعة بواسطة شركة الخدمات العامة بالتعاون مع مكتب شؤون المرور والتراخيص، وحضت المواطنين القاطنين بالشارع على سرعة نقل سيارتهم.

إلى ذلك، أعلنت مديرية أمن طرابلس فتح طريق الإشارة الضوئية أبومشماشة بعد أن كانت مقفلة لغرض استكمال أعمال التوسعة والأشغال العامة.

أعمال توسعة وصيانة شارع النصر بطرابلس، 12 مايو 2022. (مديرية أمن طرابلس)

أعمال توسعة وصيانة شارع النصر بطرابلس، 12 مايو 2022. (مديرية أمن طرابلس)