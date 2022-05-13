حمزة: رصدنا أكثر من 15 حالة اختطاف في طرابلس الكبرى

حذر أحمد حمزة رئيس اللجنة الليبية لحقوق الإنسان، من خطورة تصاعد ظاهرة الاختطاف والإخفاء القسري في مدن طرابلس الكبري.

وقال حمزة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه يُلاحظ تصاعد ظاهرة وإعداد حالات الاختطاف والإخفاء القسري في طرابلس الكبري من القره بولى شرقا وإلى جنزور غربا ووسط المدينة، خلال هذا الأسبوع.

وأضاف أنه تم متابعتة ورصد حالات تجاوزت 15 حالة اختطاف من بينهم مصريين وتونسيين الجنسية ومواطنين ليبيين موزعين، في ظل صمت مريب وعدم تحرك من جانب وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى”.