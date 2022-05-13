ويليامز ومعيتق يتفقان على أهمية إجراء الانتخابات وفق إطار دستوري توافقي

قالت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز إنها اتفقت مع النائب في المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق؛ على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا بناءً على إطار دستوري توافقي وثابت، في أقرب وقت ممكن؛ بغية حل الأزمة السياسية وتلبية مطالب الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الجانبين في العاصمة طرابلس، حيث أكدا ضرورة الحفاظ على هدوء الأوضاع في ليبيا، وفق ما أورده الحساب الرسمي لويليامز عبر منصة تويتر.

جدير بالذكر أن ويليامز أجرت، في الآونة الأخيرة، لقاءات مكثفة مع عدد من الشخصيات السياسية في ليبيا؛ من أجل كسر حالة الجمود السياسي في البلاد، وذلك عقب تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، والتي تنتهي في ٣٠ أبريل لثلاثة أشهر أخرى.

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