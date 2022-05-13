القائد العام ينعي رئيس دولة الامارات العربية خليفة بن زايد آل نهيان 

نعى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، رئيس دولة الامارات العربية خليفة بن زايد آل نهيان.

القائد العام، وفي برقيته التي بعثها إلى ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد، قال: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية واذ نعزيكم وشعب الامارات الشقيق وانفسنا في هذا المصاب الجلل فإننا نسأل الله العلي القدير ان يتقبله بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جنانه وان يلهمكم وآله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.