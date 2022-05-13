أبو زريبة يتفقد مركز إيواء المهاجرين بالمنطقة الغربية

تفقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبو زريبة، الخميس، مركز إيواء الهجرة غير الشرعية بجهاز الدعم والاستقرار في المنطقة الغربية، حيث اطلع على أوضاع المهاجرين غير القانونيين والمرافق التابعة للمركز.

وشدد أبو زريبة، خلال الجولة التفقدية، على أن ملف الهجرة يعتبر من أولويات الوزارة، مؤكدًا العمل بكل جهد لدعم هذا الملف؛ للحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية.

وقالت الوزارة إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون بينها وبين المؤسسات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي وبحث آلية التنسيق الأمني داخل الدولة الليبية.

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