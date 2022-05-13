الغرياني: يجب أن يقتصر استيراد أي سلع استهلاكية على تركيا

أعاد المفتي المعزول الصادق الغرياني نشر مقطع من أحد لقاءاته على قناته “التناصح” عام 2020، والذي يدعو فيه إلى قصر استيراد السلع الاستهلاكية على تركيا.

وقال الغرياني في المقطع المترجم إلى اللغة التركية: “والله إني لا أستطيع أن أتصور كيف يرضى الليبيون عندما يكون هناك في تركيا سلع نستطيع أن نستوردها، أي سلع استهلاكية ونحن دولة مستهلكة، حليب، وتُن، ودواء أو أي سلعة”، بحسب قوله.

وأضاف: “عندما تتوفر السلع في تركيا أستغرب وألفت نظر وزير الاقتصاد في هذه المسألة، فإنها تعنيه وتخصه، كل السلع المتوفرة في تركيا ينبغي أن يقتصر استيراد السلع منها، وإذا كانت السلع غير متوفرة عندها فنبحث عن دولة على الأقل على الحياد لا نشتري من فرنسا ولا نشتري من هؤلاء المجرمين الظلمة الذين يقتلون، بل نبحث عن دول في شرق آسيا ماليزيا إندونيسيا باكستان أي دول أخرى مسالمة هي التي ينبغي أن تُدعم”، بحسب قوله.

واستكمل: “لذلك فإني أدعو وأكرر الحكومة وأرجو وأطلب وآمل أن تتجاوب مع بنود الاتفاقية التركية الليبية بجوانبها المختلفة الاقتصادية والأمنية والتعاونية، التي يعود منها النفع إلى تركيا، وإن تركيا كما بذلت من نفسها وناسها وسلاحها وقواتها وخبرتها لنصرة الشعب الليبي بطريق مشروع وليس بطريق الخيانة أو الخداع كما يفعل الآخرون، وهي تقول ذلك علنا ولا تتستر ولا تبالي بالمخالف، فيجب علينا أن نرد إليها الجميل وينبغي أن نضعه في حسابنا”، بحسب قوله.