الأرصاد: الفرصة مهيأة لأمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي خاصةً مناطق الدواخل.

وأضاف المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، أن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب ، ومن المتوقع أن تتكاثر من حين لآخر على دواخل المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، واحتمال تكوّن شبورة مائية في الليل وصباح السبت على بعض المناطق والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، وتكون السبت متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و25 درجة مئوية على غالبية المناطق، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا اعتبارًا من السبت.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء مازالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار خاصةً على مناطق الدواخل ، ومن المتوقع أن تكون جيدة أحيانًا تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 18 و23 درجة مئوية على غالبية المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية بوجه عام والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 25 و30 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق والرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 29 و35 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا طفيفًا السبت.

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