أخبار ليبيا 24

تشهد منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر شرق البلاد تدريبات تنشيطية للسرية المقاتلة سوسة التابعة للقوات البحرية الليبية.

وقال أمر السرية المقاتلة سوسة محمد المجدوب في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة. إن التدريبات التنشيطية ستكون مستمرة بشكل دوري، للحفاظ على جاهزية وكفاءة الضباط.

وأوضح المجدوب، أن التدريبات التنشيطية في مجال العطس وإزالة الألغام وفي الدائرة المغلقة والأعماق. مشيراً إلى أن التدريبات في مواقع مختلفة بشواطئ رأس الهلال.

وكانت السرية المقاتلة سوسة قد اعترضت أواخر العام الماضي باخرة تحمل العلم الجامايكي قادمة من تركيا باتجاه مصراتة.

و أكد آمر السرية البحرية المقاتلة العقيد محمد المجدوب، ضبط باخرة تحمل العلم الجامايكي قادمة من تركيا باتجاه مصراتة.

وقال المتحدث إنه “تنفيذا لتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة في مراقبة السواحل الليبية والمناطق المحظورة. تمكنت السرية من ضبط الباخرة التي تحمل العلم الجامايكي قادمة من تركيا”.

وأضاف المجدوب، أنّه “تم توجيه الباخرة إلى ميناء سوسة البحري بعد دخلوها للمنطقة المحظورة شرقي ليبيا. وعدم استجابتها للنداءات الموجهة إليها من قبل القوات البحرية”.

وتابع “يتم تفتيش الباخرة والتحقيق مع طاقمها المكون من 17 بحارا منهم 9 يحملون الجنسية التركية”.

وأشار المجدوب، إلى أن “القوات البحرية مستمرة في مراقبة الساحل الليبي لضبط المخالفين”.