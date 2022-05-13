نعى رئيس الحكومة فتحي باشاغا، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان.

باشاغا، وفي تغريدة عبر حسابه بتويتر، قال: “بمزيد من الحزن والأسى ننعي فقيد الأمة العربية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان”.

وتابع: “خالص التعازي و المواساة لآل نهيان والشعب الإماراتي الشقيق”.

وتوفي خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة 13مايو. وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.