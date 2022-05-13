الجارح: ما يقوم به مركز الحوار الإنساني في سويسرا “خطير”

هاجم المحلل السياسي محمد الجارح اجتماع مركز الحوار الإنساني في مدينة مونترو السويسرية بشأن ليبيا.

وقال الجارح في تغريدة عبر “تويتر”: “وجب التنبيه… العمل الذي يقوم به مركز الحوار الإنساني في مونترو خطير جدا! وأي شخص أو طرف أو جهة ينطوي عليهم ما يقوم به مركز الحوار الإنساني ومن في فلكهم فهو يا إما شريك في في هذا العمل الخطير أو الصورة غائبة عنه”.

ودعا مركز الحوار الإنساني، في مونترو السويسرية، ممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة، إلى اجتماع انطلق مساء أمس الخميس، حضرها فقط قادة المليشيات الرئيسية والتشكيلات المسلحة لغرب ليبيا.

وقالت وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية إن مقترحين مطروحين على طاولة الاجتماع هما إما إعلان دستوري جديد ذي “طبيعة مؤقتة”، يبدأ عمليا من الصفر، وإما الموافقة على المشروع الذي وضعته في 2017، الجمعية التأسيسية، إلا أنها قالت إن الخيار الثاني يتطلب خطوة لاحقة، وهي استفتاء شعبي بنصاب غير محتمل: 50 + 1 من أصوات كل من المناطق: طرابلس وبرقة وفزان.

يشار إلى أن ذلك يأتي قبل استئناف اجتماعات مجلسي النواب والدولة المزمع عقدها الأحد المقبل في مصر والتي تخصص بشكل خاص لبحث القضايا الخلافية المتعلقة ببعض مواد مشروع الدستور.