ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 May, 2022

أعلن جهاز الردع، إحباط عملية تهريب قطع أثرية تعود أثريتها للعهد الروماني، وقال: “لأن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من صميم عمله تتبع الجرائم بكافة أشكالها ومكافحتها، وحيث أن تهريب الآثار جريمة يعاقب عليها القانون يعكف الجهاز هذه الأيام على تتبع خيوط جريمة متكاملة الأركان تتمثل في قيام مجموعة من أربعة أشخاص من العاصمة طرابلس يمتهنون تجارة الآثار المحمية وتهريبها”.

و أشار الجاهز أنه يعكف هذه الايام على تتبع خيوط جريمة متكاملة الاركان تتمثل في قيام مجموعة من أربعة أشخاص من العاصمة طرابلس يمتهنون تجارة الاثار المحمية وتهريبها ،وبالفعل وقع اثنين منهم في قبضة الجهاز ولازال الباقي في حالة تتبع ورصد وستصل اليهم يد الجهاز في أقرب وقت.