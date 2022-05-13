القائد العام ينعى رئيس الإمارات خليفة بن زايد

العنوان-بنغازي

قدم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، التعازي في وفاة رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة.

ودخلت الإمارات اعتبارا من اليوم في حداد رسمي وقررت تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، إضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام.

وبعث القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، برقية تعزية إلى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، جاء فيها “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (…) وإذ نعزيكم وشعب الإمارات الشقيق وأنفسنا في هذا المصاب الجلل، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهمكم وآله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.