برواتب مغرية.. موقع صربي ينشر عروض وظائف غامضة في ليبيا

نشر موقع إلكتروني مسجل في دولة صربيا يحمل اسم SECURITY JOBS عروضًا لوظائف في ليبيا تحت مسمى ضابط أمن براتب قدره 7 آلاف دولار شهريًا.

ولا تعد طبيعة العمل في هذه الوظائف المعروضة واضحة، كما أن مكان العمل في ليبيا غير واضح كذلك، رغم محاولة البعض الاشتراك في الموقع والتي باءت بالفشل.

ويثير هذا الأمر المخاوف من أن يكون هذا الموقع معد لجلب المرتزقة أو إغراء يستخدم لجلب المهاجرين غير القانونيين إلى ليبيا؛ تمهيدًا للمتاجرة بهم عبر منظمات دولية تهتم بهذا الجانب أو تجنيدهم قسريًا خاصة الأطفال منهم.

وكان تقرير أعدته وزارة الخارجية الأميركية قد قال إنه خلال عام 2018 وثقت إحدى المنظمات الدولية قيام مجموعات مسلحة في ليبيا بتجنيد قسري لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 15 عامًا.

وأضاف التقرير أن الدولة الليبية غير قادرة على تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر بشكل استباقي بين الفئات الضعيفة مثل المهاجرين الأجانب وطالبي اللجوء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية