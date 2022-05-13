حفتر ينعى رئيس الإمارات خليفة بن زايد | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

وجه القائد العام للجيش الوطني، خليفة حفتر، اليوم الجمعة، برقية تعزية في وفاة فقيد الأمة العربية رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان.

ودخلت الإمارات اعتبارا من اليوم في حداد رسمي وقررت تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما.. إضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام.

وبعث القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، برقية تعزية إلى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد.. جاء فيها “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. وإذ نعزيكم وشعب الإمارات الشقيق وأنفسنا في هذا المصاب الجلل.. فإننا نسأل الله العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهمكم وآله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

وكان قد توفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.