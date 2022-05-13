الدرقاش: الدبيبة أكثر رئيس أنصف المظلومين والمسحوقين

قال مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أكثر رئيس أنصف المظلومين والمسحوقين، ومنهم مهجرو المنطقة الشرقية الذين نستهم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وعاداهم الكل وظلمهم الليبيون، وقد وقف معهم الرئيس وخصهم بمنحة شهرية تخفف بعض ما نالهم من ظلمٍ وتهميش، فشكراً لك سيادة الرئيس وجعلك الله دوماً معيناً المظلومين، وفق قوله.

أضاف على فيسبوك قائلًا: “مع هذا لازال أمام الدبيبة الكثير ممن لحقهم الظلم يحتاجون لمن يرفع عنهم الظلم وفي مقدمتهم المسجنون ظلماً في سجون مليشيات المداخلة أخزاهم الله” على حد تعبيره.