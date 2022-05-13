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خليفة حفتر ينعى رئيس الإمارات خليفة بن زايد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قدم القائد العام للجيش الليبي ، المشير خليفة حفتر، التعازي في وفاة رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة.
وبعث القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، برقية تعزية إلى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، جاء فيها “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (…) وإذ نعزيكم وشعب الإمارات الشقيق وأنفسنا في هذا المصاب الجلل، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهمكم وآله وذويه جميل الصبر والسلوان”.
ودخلت الإمارات اعتبارا من اليوم في حداد رسمي وقررت تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، إضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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