ضبط شخصين وإحباط تهريب قطع أثرية تعود للعهد الروماني

أعلن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، الجمعة، ضبط شخصين من طرابلس وإحباط عملية تهريب قطع أثرية تعود للعهد الروماني، منوها بأنه يعكف هذه الأيام على تتبع بقية المتورطين في هذه الجريمة.

وقال الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» إنه «يعكف هذه الأيام على تتبع خيوط جريمة متكاملة الأركان تتمثل في قيام مجموعة من أربعة أشخاص من العاصمة طرابلس يمتهنون تجارة الآثار المحمية وتهريبها».

تتبع بقية المتهمين في تهريب الآثار

وأكد جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة القبض على شخصين من المجموعة التي تتاجر في الآثار «وما زال الباقي في حالة تتبع ورصد وستصل إليهم يد الجهاز في أقرب وقت»، لافتا إلى أن الجهاز «من صميم عمله تتبع الجرائم بكافة أشكالها ومكافحتها».

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كما نبه جهاز الردع إلى أن تهريب الآثار جريمة يعاقب عليها القانون، مرفقا فيديو للآثار المضبوطة، وصورا لبعض بطاقات التسجيل من مصلحة الآثار للقطع الأثرية التي أحبط تهريبها.

استعادة آثار مهربة من الولايات المتحدة

وخلال السنوات الأخيرة شهد عدد من المناطق الأثرية في ليبيا، تعديات كثيرة وتعرض بعضها لعمليات نهب وسرقة كما عملت السلطات المختصة مع الحكومة على التعاون مع عدد من الدول لاستعادة تلك القطع إلى ليبيا مرة أخرى.

ونجحت ليبيا في استعادة قطعة أثرية مهربة يوم 31 مارس الماضي، جرى ضبطها من قبل السلطات الأميركية خلال الأشهر الماضية، أثناء محاولة بيعها في مزاد بأحد معارض مدينة نيويورك «معرض أفروديت».