باشاغا ينعى رئيس الإمارات خليفة بن زايد

العنوان-سرت

نعى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، فقيد الأمة العربية رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان.

ودخلت الإمارات اعتبارا من اليوم في حداد رسمي وقررت تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، إضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام.

وقال باشاغا في تغريدة له عبر تويتر: “بمزيد من الحزن والأسى ننعي فقيد الأمة العربية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. خالص التعازي و المواساة لآل نهيان والشعب الإماراتي الشقيق. إنا لله و إنا إليه راجعون”.

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.