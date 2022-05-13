ليبيا تعزي الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

نعت حكومة الوحدة وفاة الشيخ خليفة بن زايد مقدمة تعازيها الحارة لدولة الإمارات العربية المتحدة شعبا وحكومة، وذلك عبر تغريدة لعبدالحميد الدبيبة، من خلال موقعه على منصة تويتر.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة عن تعازيها ومواساتها لدولة الإمارات في وفاة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد، الذي وافته المنية الجمعة.

وبعث القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر برسالة تعزية إلى الشيخ محمد بن زايد، أعرب فيها عن تعازيه لشعب الإمارات في هذا المصاب الجلل، وفق ما نقله الموقع الرسمي لمدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب على منصة فيس بوك.

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