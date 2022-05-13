الردع: إحباط تهريب قطع أثرية تعود للعهد الروماني

أعلن جهاز الردع، إحباط عملية تهريب قطع أثرية تعود أثريتها للعهد الروماني، وقال: “لأن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من صميم عمله تتبع الجرائم بكافة أشكالها ومكافحتها، وحيث أن تهريب الآثار جريمة يعاقب عليها القانون يعكف الجهاز هذه الأيام على تتبع خيوط جريمة متكاملة الأركان تتمثل في قيام مجموعة من أربعة أشخاص من العاصمة طرابلس يمتهنون تجارة الآثار المحمية وتهريبها”.

تابع قائلًا في بيان: “بالفعل وقع اثنين منهم في قبضة الجهاز ولازال الباقي في حالة تتبع ورصد وستصل اليهم يد الجهاز في أقرب وقت، ومرفق بعض بطاقات التسجيل من مصلحة الآثار لهذه القطع” وفق تعبيره.