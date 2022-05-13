في افتتاح صالة الركاب الجديدة.. القطراني: الحكومة ستبذل ما بوسعها لاستكمال مشروع مطار بنينا الحديث

أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، علي القطراني، أن الحكومة «ستبذل كل ما بوسعها لاستكمال مشروع مطار بنينا الحديث ليكون من أكبر المطارات في شمال أفريقيا ووجهة لدول أوروبا وغيرها لتكون ليبيا محطة عبور بين القارتين الأوروبية والأفريقية» وفق ما نشرته صفحة «أخبار وزارات الحكومة الليبية» على «فيسبوك».

وافتتحت أمس الخميس، صالة ركاب جديدة بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، وذلك في حفل حضره عدد من المسؤولين والوزراء السابقين والحاليين والمحليين ورجال أعمال وقيادات عسكرية وأمنية وأعضاء من مجلس النواب وقيادات اجتماعية.

وشارك في احتفالية افتتاح صالة «برنيق» للركاب بمطار بنينا الدولي في بنغازي، إلى جانب القطراني عدد من وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وهم ووزراء المواصلات عبدالحكيم الغزيوي، والخدمة المدنية محمود بونعامة، والاتصالات سالم الدرسي، والاستثمار علي السعيدي، والحكم المحلي سامي الضاوي.

مطار بنينا بوابة عبور مهمة وواجهة مشرفة لبنغازي

وألقى القطراني كلمته بالمناسبة، وأثنى خلالها على كافة المجهودات المبذولة من قبل الجهات ذات العلاقة والتي تكللت بافتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا، مؤكدا أن «هذا المرفق الهام الذي يعتبر بوابة عبور مهمة وواجهة مشرفة لمدينة بنغازي ولكافة مدن ليبيا».

– افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم

كما أثنى القطراني على التضحيات الجسام التي قدمها أبناء المؤسسة العسكرية والجهات الأمنية والقوات المساندة أثناء محاربتهم للإرهاب مؤكداً أنه «لولا تلك التضحيات لما استطعنا الوصول إلى اليوم الذي نلتقي فيه لنقول لكل العالم ها نحن نبدأ مسيرة البناء والإعمار والانفتاح على العالم من خلال مطار بنينا الدولي».

صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا تستوعب مليوني مسافر سنويا

وعقب الاحتفالية، أجرى القطراني رفقة الوزراء والحاضرين جولة داخل صالة «برنيق» للركاب بمطار بنينا اضطلعوا خلالها على مدى جاهزية الصالة التي تصل سعتها السنوية إلى مليوني مسافر وجرى تجهيزها بأحدث الأجهزة التقنية ووفق معايير عالمية غير مسبوقة في المطارات الليبية.

وقالت صفحة «أخبار وزارات الحكومة الليبية» إن صالة «برنيق للركاب» الجديدة بمطار بنينا في بنغازي هي مشروع استثمار «من قِبل مصرف التجارة والتنمية بموجب العقد المبرم مع وزارة المواصلات بنظام BOT».

القطراني رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في حفل افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)

القطراني رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في حفل افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)

القطراني رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في حفل افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)

القطراني رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في حفل افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)

القطراني رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في حفل افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)