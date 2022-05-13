ليبيا الان

استمرار العمل في العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الـ 5 بمحطة جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن استمرار تنفيذ العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الخامسة بمحطة جنوب طرابلس.

وأضافت الشركة في بيان على الصفحة الرسمية أنها تعمل لتجهيز كامل النواقص بالوحدة من أجل دخولها الشبكة العامة قبل ذروة الصيف بعد وصول نسبة الإنجاز بكامل محطة غرب طرابلس الاستعجالية الى 90%؛ مما سيوفر تغطية جزء كبير من العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.

وتعكف شركة الكهرباء على إجراء عمليات صيانة مستعجلة لعدد من محطات توليد الطاقة واستحداث أخرى لسد العجز الحاصل في الشبكة العامة قبيل بداية ذروة زيادة الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك