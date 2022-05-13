استمرار العمل في العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الـ 5 بمحطة جنوب طرابلس

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن استمرار تنفيذ العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الخامسة بمحطة جنوب طرابلس.

وأضافت الشركة في بيان على الصفحة الرسمية أنها تعمل لتجهيز كامل النواقص بالوحدة من أجل دخولها الشبكة العامة قبل ذروة الصيف بعد وصول نسبة الإنجاز بكامل محطة غرب طرابلس الاستعجالية الى 90%؛ مما سيوفر تغطية جزء كبير من العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.

وتعكف شركة الكهرباء على إجراء عمليات صيانة مستعجلة لعدد من محطات توليد الطاقة واستحداث أخرى لسد العجز الحاصل في الشبكة العامة قبيل بداية ذروة زيادة الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

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